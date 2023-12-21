Граждане Китая захотели увидеть Москву свысока и получили административку Полиция задержала двух граждан КНР за запуск дронов в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские полицейские задержали двух граждан Китая за то, что те запустили дроны в центре города, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, злого умысла в их действиях не было, задержанные не знали о запрете запуска беспилотников в столице.

Полицейские объяснили студенту РУДН Ли Сюйсаюаню и его приятелю Фэн Сульляню причину задержания и составили в отношении них административные протоколы. Канал уточнил, что дрон у граждан КНР, которые хотели увидеть Москву с высоты птичьего полета, изъяли. Также сообщается, что при посадке у летательного аппарата сломалось два винта.

3 мая 2023 года в ходе заседания оперативного штаба Москвы был подписан запрет на пуск дронов в городе. Выдавать разрешения на полеты беспилотников над городом могут исключительно для государственных нужд. Мэр столицы Сергей Собянин напомнил о том, что несанкционированный запуск беспилотников является правонарушением и может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

14 декабря Собянин рассказал, что силы ПВО предотвратили две атаки беспилотников на Москву. Дроны были сбиты над территорией Наро-Фоминского городского округа. Пострадавших, а также разрушений на земле после падения обломков не было. В конце ноября украинский беспилотник также уничтожили в Подмосковье. В Минобороны уточнили, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Подольский городской округ.