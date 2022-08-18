Граждан Армении задержали при попытке вывезти из России 225 кг золота

Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

В одном из аэропортов Москвы пресечена контрабанда золота. При попытке вывоза из России 225 кг драгметалла задержаны трое граждан Армении, сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, подозреваемые намеревались вылететь из российской столицы ночным рейсом, но покинуть РФ с драгоценным грузом у них не получилось. Теперь им предстоит нести ответственность в соответствии с российским законодательством. По предварительным оценкам, стоимость задержанного в аэропорту золота составляет около 770 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России осудили за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бритни Грайнер. Ее приговорили к девяти годам колонии. Защита спортсменки с вердиктом не согласилась. Она подала апелляцию с просьбой отменить приговор.