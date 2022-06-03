«Гранд Сетунь Плаза» сняли с высоты птичьего полета после пожара в Москве

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Вид с квадрокоптера на тушение пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на ул. Горбунова в Москве

На западе Москвы загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза», пожар распространился на 1100 квадратных метров, обшивка здания была практически полностью уничтожена. Изданию «360» удалось снять строение после пожара с высоты птичьего полета.

В видеоролике видно обугленный фасад лицевой части бизнес-центра, он полностью сгорел от нижних до верхних этажей. На месте происшествия работали три вертолета и 380 спасателей МЧС.

Около 09:30 утра 3 июня в экстренные службы поступил звонок о крупном пожаре в бизнес-центре на улице Горбунова на западе Москвы. По словам очевидцев, пожар начался на первом этаже. Позднее пламя перекинулось выше и продолжило распространяться.

Представитель экстренных служб заявил, что причиной крупного пожара в «Гранд Сетунь Плаза» мог стать поджог. Еще одна возможная версия возгорания — короткое замыкание. Ранее замглавы МЧС Илья Денисов заявил, что все помещения после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» были проверены, погибших нет. Он подчеркнул, что было эвакуировано около тысячи человек, двое пострадали, было спасено 13.

По данным аналитической системы СПАРК, в сгоревшем бизнес-центре противопожарные проверки не проводились с 2018 года, поскольку его собственник является субъектом малого предпринимательства. Согласно информации сервиса, в 2017 году в БЦ были проведены две внеплановые проверки. По их результатам нарушений выявлено не было.