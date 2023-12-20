Грабители вынесли 12 млн рублей и ювелирку из дома московского бизнесмена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грабители ворвались в дом московского бизнесмена и похитили 12 млн рублей и ювелирные украшения, передает РЕН ТВ. По информации источника телеканала, деньги выкрали из сейфа, расположенного в шкафу с одеждой.

Преступники забрали 12 миллионов рублей из сейфа, а также похитили ювелирные украшения, лежавшие в тумбочке в спальне, — рассказал собеседник.

Преступление произошло в деревне Акиньшино Новомосковского административного округа столицы. Пострадавшим оказался 44-летний генеральный директор крупной московской компании. Известно, что злоумышленники успели скрыться с места происшествия, в настоящий момент их поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в пятизвездочном отеле Marriott в Дубае обокрали российского предпринимателя. Из номера москвича исчезли некоторые личные вещи и приличная сумма — €5 тысяч, то есть около 500 тысяч в рублях. Деньги хранились в чемодане, который был закрыт на замок.

До этого предпринимателя из Санкт-Петербурга Анатолия Столярова похитили и пытали, зажимая пальцы плоскогубцами, требуя, чтобы он выплатил 500 млн рублей. 20 октября Столяров спустился на парковку к своей машине, когда из микроавтобуса вблизи выскочили трое неизвестных в балаклавах и затащили бизнесмена внутрь.