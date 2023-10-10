Грабители без масок вывезли на тележке банкомат из ТЦ в Истре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое мужчин, не скрывая своих лиц, вынесли банкомат из торгового центра в подмосковной Истре, сообщает Telegram-канал SHOT. Как отмечается, они вошли в помещение уже после закрытия, погрузили аппарат на тележку и покинули место преступления. Сейчас их ищет полиция.

По данным канала, инцидент произошел около 22:30. Однако пропажу заметили лишь после обеда следующего дня, спустя 13 часов. Уточняется, что в банкомате находилось порядка 2 млн рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в подрыве банкомата в отделении Сбербанка в Колпино. Во время обыска у мужчины изъяли пулемет со снарядами, а также взрывчатку. За день до этого он устроил взрыв в отделении банка на бульваре Трудящихся. Злоумышленник заложил в вестибюле пакет и поджег его. После происшествия скрылся, не похитив деньги.

В конце сентября в Свердловской области вооруженный игрушечным пистолетом мужчина ограбил булочную на 6 тысяч рублей. Инцидент произошел в городе Тавде. Он вошел в магазин, направил на продавщиц игрушечный пистолет и потребовал денег. Те приняли оружие за настоящее и подчинились. Затем обратились в полицию. Мужчину задержали в квартире его друзей, где тот распивал спиртное. Там же обнаружили маску и пистолет.