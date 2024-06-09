Грабитель не смог совершить кражу и выронил гранату в торговом центре Мужчину задержали после попытки ограбить магазин в ТЦ «Авиапарк» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Грабитель ничего не смог похитить в ТЦ «Авиапарк» в Москве и, кроме того, случайно уронил гранату во время задержания, сообщает Telegram-канал Mash. Как оказалось позднее, граната была всего лишь страйкбольной.

Мужчина попытался украсть товар на сумму 102 тысяч рублей из магазина «Лэтуаль». Охранники немедленно нажали тревожную кнопку, и на место происшествия прибыла полиция. Во время задержания у выхода из магазина из сумки гражданина выпала граната. Сейчас он находится в участке, а сам предмет отправлен на экспертизу.

Ранее в Екатеринбурге местному жителю откусили часть левого уха во время ограбления на улице Металлургов. Инцидент произошел в конце мая. Мужчину схватили двое, один из которых удерживал жертву сзади. Последний как раз и применил к жителю Урала такую необычную форму насилия.

До этого житель Чебоксар лишился 360 тысяч рублей после того, как познакомился с девушкой на сайте интернет-знакомств. Мошенница предложила мужчине посетить квест под названием «Ограбление века» и оставила ссылку на фишинговый сайт по покупке билетов. Он ввел данные своей банковской карты, после чего с баланса пропали 360 тысяч рублей. После этого девушка на связь не выходила.