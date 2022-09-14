Гозману назначили еще 15 суток ареста за пост девятилетней давности

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Леонид Гозман

Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста политику Леониду Гозману (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), за отождествление СССР с нацистской Германией, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Поводом для дела стал пост, опубликованный Гозманом в 2013 году. Защита политика обжалует это решение.

Суд постановил признать Гозмана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ («Публичное отождествление СССР с нацистской Германией»), и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста, — огласила решение судья.

Поводом для составления административного протокола стал пост, опубликованной на личной странице Гозмана в «Живом журнале» в 2013 году. Согласно материалам дела, политик сравнил действия военнослужащих НКВД и Смерша с действиями подразделений гестапо и СС во время Второй мировой войны. Поводом для высказывания стал выход телевизионного сериала «Смерш».

В ходе заседания адвокат Михаил Бирюков настаивал на прекращении административного производства и просил учесть, что его доверитель не может отбывать арест в спецприемнике, поскольку болен желчнокаменной болезнью. Административное дело в отношении Гозмана было возбуждено по инициативе прокурора, на явке которого настаивала защита. Кроме того, адвокат просил суд допросить свидетелей по делу, однако суд отклонил все ходатайства.

13 сентября Гозмана задержали на выходе из спецприемника в Мневниках, где он отбывал 15 суток административного ареста из-за поста в соцсетях. Уточняется, что сотрудники 2-го специального полка полиции задержали политика у дверей спецприемника, посадили в полицейскую машину и увезли.

30 августа суд уже признавал виновным Гозмана по статье об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Речь идет о его посте в соцсетях, где он сравнил Сталина и Гитлера.