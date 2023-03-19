Гости «Открытого пространства» в Москве сообщили об избиении полицейскими

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SOTA сообщает, что одного из задержанных в московском коворкинге «Открытое пространство» избили полицейские. Как пишет издание со ссылкой на двух свидетельниц, молодых людей уложили на пол, один посетитель отказался показать сотрудникам правоохранительных органов документы, в итоге у него рассечена бровь.

«ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) передает, что молодой человек позже пожаловался на боль в ребрах, ему в отделение вызвали скорую помощь, но врачи пока его не осмотрели. Также об агрессивных действиях со стороны силовиков заявил адвокат Максим Овчинников: по его словам, на улице полицейские в масках толкали его и кричали.

Ранее около «Открытого пространства» были задержаны корреспондентка SOTA Лилиан Рубцова и журналист RusNews. В здании проходила презентация книг Александры Скочиленко, арестованной по делу о фейках.

Журналисты передают, что спустя полтора часа после начала мероприятия в помещение зашли около восьми силовиков. Люди в черных масках и одежде с крупной надписью «МВД» уложили двух девушек лицом в пол, а остальных участников встречи попросили покинуть помещение, после чего выключили трансляцию.

17 марта сотрудники московской полиции пришли в бары Underdog и La Virgen с проверкой. Сотрудник Underdog сообщил, что посетителей бара заставляли петь патриотические песни, угрожая им шокерами, а людей с татуировками требовали раздеться.