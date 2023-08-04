Госдума может принять закон об ужесточении требований к продаже продуктов «Известия»: магазины могут обязать указывать цену товара за килограмм и литр

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Госдума планирует ужесточить правила продажи продуктов. Торговые предприятия могут обязать указывать стоимость килограмма и литра, передают «Известия».

По данным издания, соответствующий закон планируется принять уже в октябре текущего года. Такие меры помогут избежать случаев, когда продавцы уменьшают вес товара, но сохраняют размер упаковки и стоимости.

Сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо 1 л — 900 или 800 мл, — отметил автор инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, такие ситуации часто вызывают раздражение и недоверие покупателей к продавцам. После принятия закона будут внесены изменения в КоАП, чтобы также предусмотреть наказание за его невыполнение.

Ранее председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин предложил ввести уголовную ответственность за подделку продуктов питания. По его словам, такая мера необходима на фоне участившихся случаев продажи фальсификата. Он напомнил историю с напитком «Мистер Сидр», из-за употребления которого умерли 46 человек.