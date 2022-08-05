Горючие материалы назвали возможной причиной пожара на складе Ozon Эксперт Кузнецов: к пожару на складе Ozon могло привести неправильное хранение горючих изделий

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Пожар на складе Ozon в городском округе Истра

Ведущий эксперт ООО «Научно-производственная компания — Фонд Пожарной Безопасности» Константин Кузнецов в разговоре с «360» предположил, что причиной активного распространения огня на складе маркетплейса Ozon в Истре могло стать неправильное хранение горючих изделий. Он проанализировал видеоролик с места возгорания и пришел к выводу, что там находились предметы с высокой степенью горючести.

По кадрам, которые я видел, могу сказать, что это точно не негорючие и точно не трудногорючие материалы. Уровень «Г 2» и выше, — уточнил Кузнецов.

Он отметил, что быстрое распространение огня говорит о том, что в помещении находились материалы с высоким показателем к горючести и высокой способности к дымообразованию.

Как рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Габриян, согласно проектной документации, блоки № 1 и 3 предназначены для хранения негорючих материалов.

Какие товары на самом деле хранились на складе, и что конкретно явилось причиной возгорания установят в ходе предварительного следствия, — заявил Габриян.

На запрос издания о хранении или наличии горючих и пожароопасных товаров вне четвертого блока пресс-служба маркетплейса пока не ответила.

Пожар на складе компании Ozon в селе Петровское Истринского района Московской области начался 3 августа. Пламя охватило площадь 50 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли и стены здания. В тушении огня были задействованы более 150 пожарных и порядка 40 единиц техники, включая вертолёты Ми-8 и Ка-32, а также пожарный поезд.

Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться около тысячи человек. Пострадали 11 человек, двое госпитализированы, судьба двоих неизвестна.

Ранее стало известно, что следствие рассматривает несколько версий причин крупного возгорания на подмосковном складе Ozon 3 августа. Среди них значатся короткое замыкание, нарушение техники безопасности и неосторожное обращение с огнем.