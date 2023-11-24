Горящий автомобиль затруднил движение на Северо-Восточной хорде в Москве

Пожар в легковом автомобиле произошел на Северо-Восточной хорде (СВХ) в восточной части Москвы, сообщили в пресс-службе столичного дептранса. Это привело к затруднению движения. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты для передвижения.

Инцидент с возгоранием легкового автомобиля произошел на СВХ в районе Окружного проезда. На данный момент на месте работают аварийные службы города. Подробности происшествия и информация о пострадавших уточняются. Проезд в зоне происшествия затруднен, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Боровой улице в центре Санкт-Петербурга сгорел легковой автомобиль. Пожар был ликвидирован за 15 минут. К тушению привлекли 10 человек личного состава и две единицы специальной техники.

До этого в Бабаюртовском районе Дагестана загорелся рейсовый автобус, внутри которого находилось 30 взрослых и восемь детей. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. По данным регионального управления МЧС России, пожарные оперативно потушили возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет.