Городские службы Москвы перешли на усиленный режим из-за урагана «Эдгар»

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В Москве из-за непогоды и урагана «Эдгар» была усилена работа городских служб, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Заммэра города Петр Бирюков заявил, что все необходимые меры перед надвигающейся непогодой уже приняты.

На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, — сообщил Бирюков.

Были подготовлены источники аварийного питания, приняты меры для защиты жилых домов, транспортных средств, объектов торговли и строительства. На улицах также находятся бригады «Мосводостока».

По словам заммэра, жителей Москвы попросили по возможности оставаться дома. Он добавил, что, если приходится находиться на улице, необходимо быть предельно внимательными — избегать нахождения рядом с деревьями и парковку автомобилей возле них.

Ранее повреждение газовой трубы в Бабушкинском районе Москвы произошло из-за падения дерева. Из-за утечки газа были эвакуированы два подъезда многоквартирного дома, где проживают примерно 30 человек.