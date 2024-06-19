Город может затопить: Москву накроют рекордные мегаливни и смерч 20 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Москву надвигаются рекордные ливни, а в Подмосковье возможен смерч, сообщил синоптик Евгений Тишковец. Какой будет погода в столице 19 и 20 июня?

Когда Москву накроют мегаливни

Как рассказал Тишковец в своем Telegram-канале, 20 июня в Центральную Россию придет чрезвычайно активный холодный атмосферный фронт с волнами, который будет сопровождаться очень сильными ливнями. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос», в разгар дня в Москве выпадет до 34–36 мм осадков, что составляет почти половину всей месячной нормы — 47%.

«В четверг на Москву обрушатся рекордные мегаливни! <...> Мало того, может быть побит прежний суточный рекорд осадков для 20 июня, который в столице держится с 2015 года, когда в осадкомер попало 31,7 мм. Только в период с 09:00 до 15:00 ожидается 33,6 мм. Такой скорострельности ливни эквивалентны выпадению на мегаполис нескольких сотен миллионов кубометров воды, что, безусловно, приведет к значительным подтоплениям», — пишет синоптик.

Тишковец подчеркнул, что такой объем дождевой влаги соизмерим с водозапасом Плещеева озера — второго по величине водоема Ярославской области — и близок к суммарному показателю 15 крупнейших источников питьевого назначения в столичном регионе.

«Шапки грозовых облаков будут уходить в нижнюю стратосферу, достигая высоты 11–12 км, значит, дождь стеной будет сопровождаться активной грозовой деятельностью, градом диаметром 1–4 мм и шквалистым воротом с порывами ветра до штормовых 17–22 м/с, что приведет к падению деревьев и повреждению кровли крыш», — пояснил Тишковец.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Синоптик добавил, что на юге, юго-востоке и востоке Подмосковья велика вероятность появления смерчей.

«В ночь на пятницу ненастье покинет Москву. Будьте осторожны!» — указал ведущий специалист центра погоды «Фобос».

17 июня в Москве перекрывали движение по некоторым дорогам из-за сверхинтенсивных осадков, сообщали в столичном дептрансе. Автолюбителям рекомендовали быть внимательнее и выбирать маршруты с учетом перекрытий.

«В связи со сверхинтенсивными осадками временно закрыто движение на участке Боровского шоссе в районе дома 13 (в сторону центра и области). <...> Движение временно закрыто на участке улицы Адмирала Корнилова в районе дома 66», — отмечалось в сообщении дептранса.

Что известно о похолодании в Москве

К Москве приближается холодный атмосферный фронт, при котором начнется постепенное похолодание, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в выходные дни температура опустится до +17 градусов. При этом ливневые дожди прекратятся, подчеркнул метеоролог.

«19 июня в Москве установится приятная погода, практически без дождей. Температура воздуха составит 26–28 градусов. В четверг, 20 июня, пройдет холодный фронт, после которого погодные условия будут меняться. Если холодный фронт пройдет во второй половине дня, то днем воздух успеет прогреться до +25 градусов. Если же он ускорится и пройдет быстрее, то таких высоких температур не будет. При этом в четверг прогнозируются дожди. Но уже к концу недели установится более прохладная и менее дождливая погода. Температура при этом после четверга будет едва преодолевать 20-градусный рубеж и в среднем составит 17–22 градуса тепла», — сказал Шувалов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой будет погода в Москве 19 июня

Синоптик Михаил Леус сообщил, что 19 июня в столице будет солнечно и жарко. По его словам, синоптическую ситуацию в атмосфере над Москвой сформирует гребень антициклона. Вытянувшись с юга, он оградит регион от нашествия дождевых туч и вновь вернет температуру на уровень июльских значений.

«Температура воздуха в столице — +25… +27 градусов, по области — +23… +28 градусов. Ветер западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст., что около нормы. В четверг кратковременные ливни и грозы и +22… +24 градуса», — пишет Леус в своем Telegram-канале.

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