Горбачева с почестями похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Политик будет покоиться рядом с женой Раисой.

Около 15 часов на Новодевичье кладбище прибыл кортеж с телом Горбачева. Гроб перевезли на люксовом автомобиле Aurus. Церемония прошла при участии роты почетного караула.

Горбачева похоронили рядом с супругой, но ее памятник никто не трогал, поскольку политик заранее выделил себе место справа от надгробного камня жены. Таким образом на Новодевичьем кладбище появился семейный комплекс-мемориал, над которым будет возвышаться фигура дочери Горбачевых.

3 сентября состоялась церемония прощания с Горбачевым. Она проходила в Колонном зале московского Дома Союзов. Церемонию посетили дипломаты зарубежных дипмиссий в Москве, среди которых были послы Британии, Японии и Германии Дебора Броннер, Тоехиса Кодзуки и Геза Андреас фон Гайри соответственно.

Соболезнования из-за кончины Михаила Горбачева выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Сам глава страны не присутствовал на церемонии в Колонном зале. Он простился с Горбачевым в ЦКБ в Москве. Президент возложил цветы на гроб политика и почтил память минутой молчания.