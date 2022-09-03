Первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Политик будет покоиться рядом с женой Раисой.

Около 15 часов на Новодевичье кладбище прибыл кортеж с телом Горбачева. Гроб перевезли на люксовом автомобиле Aurus. Церемония прошла при участии роты почетного караула.

Горбачева похоронили рядом с супругой, но ее памятник никто не трогал, поскольку политик заранее выделил себе место справа от надгробного камня жены. Таким образом на Новодевичьем кладбище появился семейный комплекс-мемориал, над которым будет возвышаться фигура дочери Горбачевых.

3 сентября состоялась церемония прощания с Горбачевым. Она проходила в Колонном зале московского Дома Союзов. Церемонию посетили дипломаты зарубежных дипмиссий в Москве, среди которых были послы Британии, Японии и Германии Дебора Броннер, Тоехиса Кодзуки и Геза Андреас фон Гайри соответственно.

Соболезнования из-за кончины Михаила Горбачева выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Сам глава страны не присутствовал на церемонии в Колонном зале. Он простился с Горбачевым в ЦКБ в Москве. Президент возложил цветы на гроб политика и почтил память минутой молчания.

Гроб с телом Михаила Горбачева привезли к Дому союзов

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Гроб с телом Михаила Горбачева привезли к Дому союзов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Посол Кыргызской Республики в РФ Гульнара-Клара Самат прибыла к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол Кыргызской Республики в РФ Гульнара-Клара Самат прибыла к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Михаил Куснирович с женой Екатериной прибыли к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Куснирович с женой Екатериной прибыли к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Алла Пугачева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева

Алла Пугачева прибыла к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева прибыла к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Люди идут по огороженному проходу через улицу Большая Дмитровка к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди идут по огороженному проходу через улицу Большая Дмитровка к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Игорь Чубайс на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Чубайс на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Дмитрий Муратов на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Муратов на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Церемония прощания с первым президента СССР Михаилом Горбачевым в Москве

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Церемония прощания с первым президента СССР Михаилом Горбачевым в Москве

Певица Алла Пугачева на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Певица Алла Пугачева на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович (слева) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович (слева) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин (в центре) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин (в центре) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (справа) на церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (справа) на церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Журналист Дмитрий Муратов на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Журналист Дмитрий Муратов на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Молодой человек пришёл на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Молодой человек пришёл на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сюзанна Масси, американский исследователь истории России, сыгравшая важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом. На церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сюзанна Масси, американский исследователь истории России, сыгравшая важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом. На церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Сюзанна Масси, американский исследователь истории России, сыгравшая важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом. На церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Фото: NEWS.ru

Сюзанна Масси, американский исследователь истории России, сыгравшая важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом. На церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Композитор Виктор Дробыш у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Композитор Виктор Дробыш у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Григорий Явлинский у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Явлинский у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Кортеж Посола США в РФ Джона Салливана едет к Дому союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кортеж Посола США в РФ Джона Салливана едет к Дому союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Посол США в РФ Джон Салливан (справа) идет к Дому союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол США в РФ Джон Салливан (справа) идет к Дому союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Посол США в РФ Джон Салливан на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Посол США в РФ Джон Салливан на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (на первом плане) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (на первом плане) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Владимир Познер у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Российский предприниматель Александр Лебедев у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский предприниматель Александр Лебедев у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: NEWS.ru

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Владимир Познер выходит из здания Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер выходит из здания Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Желающих проститься с Горбачевым много

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Желающих проститься с Горбачевым много

Посол Великобритании Дебора Броннерт и Посол США в РФ Джон Салливан на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол Великобритании Дебора Броннерт и Посол США в РФ Джон Салливан на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Посол Франции в России Пьер Леви

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол Франции в России Пьер Леви

Посол Франции в России Пьер Леви на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Посол Франции в России Пьер Леви на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Председатель правления Российско-германской внешнеторговая палаты, глава представительства немецкой экономики в РФ Маттиас Шепп (в центре) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Председатель правления Российско-германской внешнеторговая палаты, глава представительства немецкой экономики в РФ Маттиас Шепп (в центре) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Автомобиль посла США в РФ Джона Салливана после церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Автомобиль посла США в РФ Джона Салливана после церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве.

Прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в Доме Союзов

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в Доме Союзов

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве. Первый и последний президент СССР

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве. Первый и последний президент СССР

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Дмитрий Муратов на церемонии прощания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Муратов на церемонии прощания