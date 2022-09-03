Первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Политик будет покоиться рядом с женой Раисой.
Около 15 часов на Новодевичье кладбище прибыл кортеж с телом Горбачева. Гроб перевезли на люксовом автомобиле Aurus. Церемония прошла при участии роты почетного караула.
Горбачева похоронили рядом с супругой, но ее памятник никто не трогал, поскольку политик заранее выделил себе место справа от надгробного камня жены. Таким образом на Новодевичьем кладбище появился семейный комплекс-мемориал, над которым будет возвышаться фигура дочери Горбачевых.
3 сентября состоялась церемония прощания с Горбачевым. Она проходила в Колонном зале московского Дома Союзов. Церемонию посетили дипломаты зарубежных дипмиссий в Москве, среди которых были послы Британии, Японии и Германии Дебора Броннер, Тоехиса Кодзуки и Геза Андреас фон Гайри соответственно.
Соболезнования из-за кончины Михаила Горбачева выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.
Сам глава страны не присутствовал на церемонии в Колонном зале. Он простился с Горбачевым в ЦКБ в Москве. Президент возложил цветы на гроб политика и почтил память минутой молчания.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посол Кыргызской Республики в РФ Гульнара-Клара Самат прибыла к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Куснирович с женой Екатериной прибыли к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Алла Пугачева прибыла к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Люди идут по огороженному проходу через улицу Большая Дмитровка к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Игорь Чубайс на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Муратов на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.
Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
Церемония прощания с первым президента СССР Михаилом Горбачевым в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Певица Алла Пугачева на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович (слева) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин (в центре) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (справа) на церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Журналист Дмитрий Муратов на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Молодой человек пришёл на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Сюзанна Масси, американский исследователь истории России, сыгравшая важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом. На церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.
Фото: NEWS.ru
Сюзанна Масси, американский исследователь истории России, сыгравшая важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом. На церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Композитор Виктор Дробыш у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Григорий Явлинский у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кортеж Посола США в РФ Джона Салливана едет к Дому союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посол США в РФ Джон Салливан (справа) идет к Дому союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Посол США в РФ Джон Салливан на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (на первом плане) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Познер у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский предприниматель Александр Лебедев у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: NEWS.ru
Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Познер выходит из здания Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посол Великобритании Дебора Броннерт и Посол США в РФ Джон Салливан на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Посол Франции в России Пьер Леви на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель правления Российско-германской внешнеторговая палаты, глава представительства немецкой экономики в РФ Маттиас Шепп (в центре) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Автомобиль посла США в РФ Джона Салливана после церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве. Первый и последний президент СССР
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве