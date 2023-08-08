Голый мужчина с ножом в руке выпал с 26-го этажа, убегая от полицейских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совершенно голый мужчина с ножом в руках выпал с 26-го этажа ЖК «Триколор» на Проспекте Мира в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, 30-летний житель комплекса убегал от полицейских, которые ломились к нему в квартиру.

Мужичина упал перед подъездом. Место происшествия оцепили, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Москве на Волгоградском проспекте 17-летняя студентка выпала из окна восьмого этажа. Незадолго до этого она выпила алкоголь и рассуждала о потерянном телефоне. Девушка выжила и была доставлена в больницу, у нее диагностированы переломы ребер, ушиб головы и легких, травма живота, печени и правой почки. Телефон смогли обнаружить, и родители студентки отправились в отдел полиции забрать его.

30 июля из окна своей квартиры выпал сын актера Михаила Ефремова Николай Ефремов. Прибывшие на место медики обнаружили Ефремова в критическом состоянии. У него были диагностированы закрытые переломы бедра и таза. Telegram-канал SHOT сообщил, что ему провели трепанацию черепа, которая стала необходима в связи с отеком мозга на месте ушиба.