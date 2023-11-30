Годовалая девочка в Москве утонула в ванной

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Москве 25-летняя женщина оставила годовалую дочь в ванной без присмотра, а когда вернулась, обнаружила бездыханное тело ребенка. Прокуратура взяла доследственную проверку под контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ребенок скончался в медучреждении, несмотря на оказанную помощь.

По предварительной информации, 25-летняя женщина оставила свою годовалую дочь без присмотра в ванной комнате во время купания. Вернувшись через некоторое время, мать обнаружила, что девочка не дышит, и вызвала бригаду скорой помощи. Сегодня, несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался, — сообщили в прокуратуре.

В сентябре в Екатеринбурге при таких же обстоятельствах погибла двухлетняя девочка. Семья считалась благополучной и на учете не состояла, но при этом в крови матери был обнаружен алкоголь. По предварительной версии, женщина купала девочку, но потом на время оставила ее одну. Когда она вернулась, ребенок уже был мертв.

До этого в Камышине Волгоградской области восьмимесячный ребенок утонул в ванной, пока его мать спала. Женщина набирала воду и открыла слив, оставив младенца. Сама она в это время ушла в спальню, где заснула. Тело ребенка нашел спустя время сожитель женщины, когда вернулся домой. В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.