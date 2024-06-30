Глухонемым осужденным разрешили развлекаться с помощью таксофона Mash: глухонемым осужденным московских СИЗО разрешили звонить домой по таксофону

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Телефонные автоматы в следственном изоляторе

Глухонемым осужденным нескольких СИЗО в Москве разрешили звонить домой по таксофону, чтобы не скучать, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, так следователь отреагировал на жалобы о телевизоре, который невозможно смотреть без субтитров.

Правозащитница Мария Ботова отметила, что глухонемые попросили настроить каналы с сурдопереводчиком или текстовым сопровождением. Судебно-следственные органы рассмотрели обращение, однако в результате лишь разрешили осужденным звонить родне, но не по видеосвязи.

Выяснилось, что на неприспособленный ТВ в следственных изоляторах посетовали первый вице-президент Всероссийского общества глухих Евгений Безруков и вице-президент татарстанского отделения организации Венера Гаулстон. Представителей ВОГ задержали 20 февраля 2024 года за продажу государственных зданий по заниженной стоимости. Безруков и Гаулстон вели такую торговлю в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области. Ущерб от их деятельности составил 211 млн рублей.

Ранее стало известно, в какую сумму обходятся нелегальные услуги заключенным в ростовском СИЗО-1. Террористы вскрыли окно ножовкой, которую приобрели в изоляторе за 2,5 тысячи рублей. Как сообщил SHOT, сим-карта стоила в изоляторе от 1 до 1,5 тысячи рублей, кнопочный и сенсорный телефоны — 10 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно, литр виски можно было купить за 25 тысяч рублей, а 0,5 литра водки — за 3–10 тысяч рублей.