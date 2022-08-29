Глубокая осень ожидается в Москве с 1 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 1 сентября в столице наступит глубокая осень. В Москве ожидается аномальное похолодание на 15–18 градусов по сравнению с минувшим воскресеньем, 28 августа, сообщает ТАСС.

В четверг будет значительное похолодание. Если сравнить с погодой в воскресенье, то температура понизится сразу на 15–18 градусов. Будет максимум 15 градусов в Москве, по области — 12–17 градусов. 2 сентября ночью прогнозируется 3–8 градусов, а днем — не выше 15 градусов, — рассказал метеоролог.

Такой температурный фон на три градуса ниже климатической нормы. Он соответствует концу второй декады сентября.

То есть это не ранняя осень, а такая глубокая, — пояснил Вильфанд.

Понедельник, 29 августа, в столице будет еще теплым. Температура воздуха днем составит 27–29 градусов. Но уже станет облачнее и пройдут кратковременные дожди. В вторник, 30 августа, характер погоды существенно не изменится, а в среду — последний день августа — температура понизится до 21–23 градусов тепла.

Ранее в Москве 27 августа был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды. Накануне в столице был побит температурный рекорд 70-летней давности для 26 августа: в 11:00 воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.