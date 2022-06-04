Главу МЧС Москвы прооперировали после инфаркта

Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Сергей Желтов

Начальника главного управления МЧС РФ по Москве Сергея Желтова прооперировали после инфаркта, который случился 3 июня, после того как он прибыл на место пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. Состояние начальника главка стабильное, передает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Илью Денисова.

Состояние стабильное, успели Сергею Алексеевичу вовремя сделать необходимое вмешательство — поставили стенты, — сказал собеседник агентства.

Денисов выразил надежду, что Желтов в ближайшее время будет переведен в ведомственное лечебное учреждение ВЦЭРМ для реабилитации.

Инфаркт у главы МЧС случился после того, как он прибыл к горящему бизнес-центру «Гранд Сетунь Плаза», расположенного на западе столицы. Представитель экстренных служб заявил, что причиной крупного пожара в «Гранд Сетунь Плаза» мог стать поджог. Еще одна возможная версия возгорания — короткое замыкание. По словам очевидцев, возгорание произошло у фасада здания, рядом со входом, далее пламя быстро разрослось и окутало более 1 тысячи кв. м. строения.