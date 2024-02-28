Главу «Грузинского национального легиона» заочно арестовали в Москве Суд заочно арестовал главу «Грузинского национального легиона» Мамулашвили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении главы воюющего на Украине «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там отметили, что обвиняемый объявлен в международный розыск.

Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мамулашвили Ушанги Зурабовича, гражданина Грузии, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания обвиняемого на территории России, — рассказал собеседник агентства.

Мамулашвили вменяется наемничество (ст. 359 УК РФ). А также, подчеркнул источник, возбуждение ненависти с использованием средств массовой информации с применением насилия лицом с использованием своего служебного положения (ст. 282 УК РФ).

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному тюремному сроку 22-летнего грузинского наемника Мамуку Гацарелию, убившего в Мариуполе весной 2022 года троих военнослужащих российской армии. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Согласно постановлению суда, в марте 2022 года Гацарелия прибыл на территорию Украины, где заключил контракт с ВСУ, прошел обучение и был отправлен в Мариуполь. 1 апреля Гацарелия, заняв боевую позицию в квартире многоквартирного дома по улице Цибулько, открыл стрельбу по российским бойцам.