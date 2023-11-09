Главреда «Медиазоны» оштрафовали на 40 тысяч рублей Суд оштрафовал главреда «Медиазоны» Смирнова за отсутствие плашки иноагента

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Сергей Смирнов

В Москве Бутырский суд назначил главному редактору «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Сергею Смирнову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) штраф в размере 40 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Решение было вынесено по административному делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, — сообщили агентству в инстанции.

Смирнов нарушил часть четвертую статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В его публикации в соц сетях не обнаружили маркировку, предупреждающую о том, что автор сообщения является иноагентом.

Ранее исполнителю Ивану Алексееву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известному как Noize MC, назначили штраф в 30 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. Артист не указал обязательную маркировку на двух заметках на своей странице во «ВКонтакте».

В октябре Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 50 тысяч рублей за то, что он не предоставил иноагентскую отчетность в уполномоченный орган. Такое административное наказание стало третьим для Каца.