Главный архитектор Москвы оценил устойчивость столичных небоскребов Главный архитектор Москвы Кузнецов: высотки устоят при столкновении с самолетом

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Небоскребы в столице не обрушатся и смогут устоять даже при столкновении со среднемагистральным самолетом, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Комментируя RTVI устойчивость высоток на фоне ударов БПЛА, он отметил, что российские и советские стандарты строительства крайне жесткие. По словам специалиста, во времена возведения сталинских высоток требования безопасности подразумевали десятикратный запас прочности.

У них стальной каркас, в отличие от большинства современных московских высотных зданий, где бетонный каркас — привезенная из Америки технология, которая менее надежная и стабильная с точки зрения неустойчивости, — отметил архитектор.

Кузнецов не согласился с мнением, что место строительства «Москва-сити» оказалось неудачным. Раньше там располагались каменоломни. По словам архитектора, благодаря этому там остались залежи известняка, которые стали хорошим основанием для строительства.

Не обрушится даже «Евразия» со стальным каркасом. У высотных зданий могут быть другие риски — пожар, например. Столкновение с самолетом может вызвать пожар, — заключил специалист.

В Кремле ранее признали, что опасность атак Москвы дронами сохраняется и остается «очевидной». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, меры по борьбе с угрозами принимаются.