Главную елку России нарядили на Соборной площади Кремля

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Украшение главной новогодней ели России на Соборной площади Московского Кремля

Главную новогоднюю ель России установили на Соборной площади Кремля, передает РИА Новости. Хвойное дерево привезли из подмосковного Щелково, ее высота составляет 25 метров. В этом году праздничное дерево украсили 1,5 тысячи игрушек.

За право красоваться на Соборной площади Кремля в этом году боролись 30 деревьев. Диаметр ствола победительницы составляет 60 сантиметров. Дереву 84 года, а размах его ветвей — 10 метров.

13 декабря на Соборную площадь Кремля доставили главную новогоднюю ель страны. Дерево приехало из Щелковского городского округа Подмосковья на специальном автопоезде. Дерево выбирала специальная комиссия из нескольких десятков вариантов. Учитывались высота, окрас хвои, форма кроны и возможность легкого подъема. 84-летнюю победительницу спилили 11 декабря в деревне Новопареево.

Свежеспиленное дерево устанавливается на Соборной площади Кремля с 1996 года. В 2001–2005 годах из-за сильных морозов ель заменяли на искусственную, но потом традиция была восстановлена. В 2006 и 2007 годах елки доставлялись из Великого Устюга, с родины Деда Мороза, после этого главное новогоднее дерево стали выбирать в Подмосковье. В прошлом году ель доставили из Волоколамска. Ее возраст составил 95 лет, высота — 27 метров.