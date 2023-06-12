Главе службы судебных приставов присвоили подвиг обычного россиянина

Начальнику службы судебных приставов в Подмосковье Григорию Серебрякову присвоили подвиг при спасении девочки из горящей машины в подмосковном Ступино, которую на самом деле спас проходивший мимо россиянин Алексей Юдаев. В Сети опубликовано видео вызволения школьницы из автомобиля, при этом Серебрякова на кадрах не видно, девочку в одиночку спасает Юдаев.

Пресс-служба ГУФСПП по Московской области написала в соцсетях, что их начальник Григорий Серебряков «помог предотвратить взрыв автомобиля и спасти жизнь маленькой девочки. Серебряков оперативно отреагировал на чрезвычайное происшествие. Он, раздав очевидцам огнетушители и лом, сбил пламя в горящем автомобиле, из которого благополучно спасли ребёнка».

Имя настоящего спасителя ведомство не указало. Согласно видеокадрам, смелому россиянину, бросившемуся девочке на помощь, Алексею Юдаеву вытаскивать школьницу никто не помогал, судебных приставов с ломами и огнетушителями в момент спасения ребенка поблизости тоже не было.

По информации Baza, горевшая машина стояла во дворе, где находится отдел Ступинского ФСПП. Канал не исключил, что приставы действительно могли принести огнетушители, однако это могло случиться уже после того, как 11-летнюю школьницу спасли.

В конце мая в Красноярске 15-летние подростки спасли двухлетнего малыша, едва не выпавшего из окна второго этажа. Школьники гуляли во дворе дома, когда увидели мальчика, стоявшего на подоконнике возле открытого окна на втором этаже. Они залезли на соседский балкон, перелезли в окно квартиры, где стоял ребенок, затащили его внутрь и вызвали полицию.