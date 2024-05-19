Главе СК отчитаются о расследовании убийства домработницы в Новой Москве Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства домработницы в Новой Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования убийства домработницы в Новой Москве 16-летним подростком, передает пресс-служба ведомства. Отчет поручили составить руководителю столичного ГСУ СК Стрижову А. А.

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве домработницы сыну московского адвоката предъявили обвинения, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Инцидент произошел вечером 17 мая в частном жилом доме. 66-летней женщине нанесли как минимум 23 удара ножом.

До этого в СКР сообщили, что задержанный 16-летний подросток признался, что нанес женщине множественные удары ножом. Telegram-канал Mash писал, что несовместимые с жизнью травмы 66-летней женщине нанес сын московского адвоката Семена Мельницкого. Как уточнили авторы публикации, подросток утверждал, что ничего не помнит.