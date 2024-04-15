Глава СБУ Малюк обратился в российский суд из-за заочного ареста РИА Новости: глава СБУ Малюк подал жалобу на заочный арест в российский суд

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Василий Малюк

Глава СБУ Василий Малюк через своего адвоката обжаловал заочный арест, который наложил на него по делу о терроризме Басманный суд Москвы, сообщает РИА Новости. По данным агентства, жалоба уже зарегистрирована.

Служба безопасности Украины в марте признала причастность к атаке не Крымский мост в октябре 2022 года. По словам Малюка, на этом Киев не остановится и в будущем СБУ может снова атаковать объект инфраструктуры и организовать покушения на россиян.

Басманный суд Москвы в конце марта заочно арестовал главу СБУ по статье о террористическом акте. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, срок исчисляется с момента его экстрадиции в РФ или задержания на территории страны.

Однако официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что вопрос выдачи России Малюка является двусторонним. По его словам, ООН не может дать комментариев по этой теме.

Ранее Малюк намекнул, что СБУ может быть причастна к убийствам и покушениям на украинских и российских общественных деятелей и политиков. Он привел детали убийств экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского, а также покушения на российского писателя Захара Прилепина.