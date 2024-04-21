Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Евгения Гуцул

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул вновь прибыла с визитом в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Она отказалась отвечать на вопрос о том, с кем планирует встретиться в российской столице, но пообещала, что «встречи будут».

Я пока не могу ответить <...>, но встречи будут, — сказала Гуцул.

Ранее политик прибыла с рабочим визитом в Москву 9 апреля. Он заявила, что президент России Владимир Путин пообещал последовательно поддерживать автономию Гагаузии, несмотря на давление Кишинева. По ее словам, глава РФ пообещал поддерживать Гагаузию в том числе и в экономическом плане.

Также Гуцул заявила, что Гагаузия обратится за помощью ко всем, в том числе к России, в случае ввода войск Молдавией в ответ на объявление независимости автономии. Она отметила, что рассчитывает на здравый смысл властей. Глава подчеркнула, что Гагаузия желает остаться в составе Молдавии, однако будет «принимать меры» в случае решения руководства Молдавии объединиться с Румынией. Гуцул объяснила это тем, что жители автономии хотят жить в независимой республике.