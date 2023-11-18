SHOT: гитарист Олега Газманова из ревности избил бизнесмена в Подмосковье

Фото: vk.com/egorovwvw

Владимир Егоров

Telegram-канал SHOT сообщает, что гитарист Владимир Егоров, играющий в группе российского эстрадного певца Олега Газманова, избил 31-летнего владельца строительной компании в подмосковных Химках. По данным канала, причиной нападения стала безответная любовь к невесте пострадавшего.

Как пишет SHOT, 34-летний музыкант регулярно сыплет угрозами в адрес соперника и преследует возлюбленную, несмотря на то что пара собирается пожениться. Конфликт достиг кульминации у салона красоты, где женщина делала маникюр. Егоров поджидал ее у входа, как вдруг увидел подъезжающего оппонента. Он набросился на бизнесмена с кулаками, нанес ему несколько ударов и порвал рубашку. Пострадавший снял побои в травмпункте и написал заявление на него.

Ранее сообщалось, что две молодые девушки вывезли 54-летнюю жительницу Челябинской области в лес и заставили ее руками рыть себе могилу. Отмечалось, что похитительницы, одной из которых 18, а другой 23 года, действовали на почве ревности.

До этого стало известно, что любовник из ревности убил и изуродовал тело своей возлюбленной в Барнауле. Мужчина заманил женщину в заброшенное здание, расправился над ней и там же спрятал тело. Его впоследствии обнаружили игравшие дети.