Гигантскую пиццу сняли на видео на улицах Москвы Жители Москвы сняли на видео гигантскую пиццу, которую несли четыре курьера

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители Москвы гадают, кто и зачем заказал гигантскую пиццу, размер которой превышает четыре метра. Кто-то из горожан успел снять на видео пиццу, которую из-за ее огромных габаритов пришлось нести сразу четырем курьерам, кадры опубликовал столичный Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На улицах города заметили нескольких курьеров, которые несли огромную коробку с пиццей. Пока не ясно, кто и зачем заказал блюдо таких масштабов. Горожане также шутят, что им очень бы хотелось знать, какая именно внутри пицца.

Ранее в Сети появилась видеозапись с неординарной дорожной ситуацией на улице в Москве, когда два робота-курьера пересеклись на узком тротуаре и в течение двух минут не могли разъехаться. Маневры доставщиков на автопилоте засняли очевидцы.

Также ранее сообщалось, что нутрициолог Анастасия Петручишина рекомендовала не отказываться от пиццы, если она иногда появляется в рационе. Несмотря на общее понимание о том, что это блюдо и близко не входит в лидеры по полезности, единоразовый профицит калорий от ее употребления никак не навредит фигуре. Жир начинает накапливаться только в том случае, если постоянно не следить за своим питанием.