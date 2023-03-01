Гигантские рыбы и ковер-самолет: как выглядят новые станции БКЛ в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Станция «Рижская»

1 марта в Москве открылась Большая кольцевая линия метро (БКЛ). На церемонии присутствовал мэр столицы Сергей Собянин. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей по видеосвязи.

Большое кольцо начали строить в 2011 году. Первый участок от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр» открылся в феврале 2018 года. 1 марта 2023 года были введены в эксплуатацию девять последних станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Вход в метро через станции Большой кольцевой линии в первые пять дней будет бесплатным. Ожидается, что на многих маршрутах при ежедневных поездках БКЛ позволит экономить до 35–45 минут.

NEWS.ru собрал самые яркие снимки интерьеров станций, каждая из которых имеет уникальный облик: мозаику на стене в виде огромных рыб, проекцию на подвешенном экране, которую за причудливые узоры уже прозвали ковром-самолетом, и пр.