Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркая погода в Москве

Жара до 30 градусов и отсутствие осадков ожидаются в российской столице в выходные 25 и 26 июня, сообщили в Гидрометцентре РФ. Москвичам рекомендуется сокращать время пребывания на солнце, носить головные уборы на улице и пить больше воды.

В период с 25 по 27 июня в Москве ожидается сильная жара, температура днем — плюс 30–32 градуса, — говорится в сообщении.

Ранее терапевт Ольга Исаева рассказала, что гипертоники находятся в особой группе риска летом, так как им опасно находиться на улице в жаркую погоду из-за повышенного риска инсульта и инфаркта. По ее словам, это также может привести к изменениям в работе мозга и проблемам с кровообращением.

Ранее хирург Владимир Хорошев заявил, что главный способ обезопасить себя от аномальной жары — достаточное употребление жидкости. Отдельно эксперт отметил необходимость беречься в жару людям, перенесшим коронавирусную инфекцию.