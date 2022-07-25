Гидрометцентр предупредил москвичей о приближающемся похолодании Гидрометцентр: похолодание придёт в Москву к следующим выходным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К следующей субботе, 30 июля, в столичный регион придёт похолодание. Температура в Москве опустится до плюс 21–23 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, снижение температуры нчнётся с четверга.

В четверг начнётся понижение температуры, но пока что не очень заметное — до 25–26 градусов, а дальше температура будет продолжать понижаться на 1–2 градуса каждый день. В пятницу уже прогнозируется ниже 25 градусов, а в субботу — 21–23 градуса, — сказал Вильфанд.

При этом до периода похолодания, по словам метеоролога, москвичей ожидает тёплая, а временами жаркая погода. В понедельник 25 июля, прогнозируется 25–27 градусов тепла, во вторник плюс 27–29, в среду до 30 градусов тепла.

Одновременно с этим в регионе всю неделю будут идти кратковременные дожди. «Угрожающих дождей», по словам Вильфанда, не будет.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни температурный фон 25–30 градусов тепла прогнозируется на всей европейской части России. Исключение составит только Северо-Западный федеральный округ, где будет несколько прохладнее.