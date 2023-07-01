Гидрометцентр пообещал москвичам «тропические» ночи Вильфанд: в Москве ожидается июльская жара, ночи будут «тропически» теплыми

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

На следующей неделе в Москве ожидается до 28 градусов тепла в дневные часы и до 19 градусов ночью. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он указал, что такие теплые ночи можно считать тропическими.

В ночь на воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет поступать с юго-запада, поэтому ночные температуры очень высокие — 14–16 градусов в спальных районах Москвы, а центре города — 17–19. Просто тропически теплые ночи, — сказал синоптик.

Он также добавил, что со вторника, 4 июля, температура воздуха в столице поднимется до 24–28 градусов, такая погода сохранится до конца рабочей недели.

Ранее Вильфанд сообщил, что на половине территории России в июле среднемесячная температура окажется выше нормы. Такая погода ожидается на западе Урала, востоке Красноярского края, в Якутии, Приморском крае и некоторых других регионах.

Он также рассказал, что в ближайшие дни волна тепла придет в Магаданскую и Амурскую области, Хабаровский край, Якутию и на Камчатку. По словам синоптика, температура в этих регионах поднимется до 28–35 градусов со знаком плюс.