В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье 12 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре. Синоптики прогнозируют в столице и области сильный ветер.

«Желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

В Московском регионе 12 ноября ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 09:00 понедельника, 14 ноября.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что столбики термометров 12 ноября в Москве могут подняться до отметки 12 градусов тепла. По его словам, если это произойдет, то будет побит суточный рекорд тепла для ноября.

Леус отметил, что максимальная температура воздуха в Москве — плюс 10–12 градусов. В Подмосковье столбики термометров могут подняться до плюс 8–13 градусов.