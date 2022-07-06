Гидрометцентр назвал сроки окончания дождей в Москве Гидрометцентр: дожди будут идти в Москве до начала следующей недели

Фото: Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

Облачная погода и дожди прогнозируется в московском регионе до начала следующей недели. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. По её словам, с пятницы, 8 июля, температура воздуха понизится до 24–26 градусов тепла в дневные часы.

В среду ожидаются дожди, грозы, град, ветер до 12–17 м/с, местами порывы до 22 м/с. <...> До начала следующей недели погода прогнозируется неустойчивая: облачность, дожди, небольшие и кратковременные, летнего типа, — рассказала Макарова.

При этом до пятницы будет всё ещё тепло. В среду, 6 июля, ожидается плюс 28–30 градусов в столице и до 31 градуса по области.

В пятницу станет чуть прохладнее — будет 24–26 градусов. В субботу и воскресенье температура сохранится на таком же уровне, — уточнила метеоролог.

Она подчеркнула, что даже в конце недели температурный фон окажется выше климатической нормы на 2–4 градуса.

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