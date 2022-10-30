ГИБДД Москвы призвала не садиться за руль машины с летними шинами ГИБДД Москвы призвала водителей не садиться за руль машины с летними шинами

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

ГИБДД Москвы из-за непогоды рекомендовала водителям не садиться за руль автомобиля с летними шинами. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале ведомства. В полиции отметили, что синоптики обещают в ночь на 31 октября минусовую температуру, в связи с чем возможно образование гололедицы.

Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то рекомендуем никуда не выезжать, — говорится в сообщении.

Пешеходам посоветовали использовать светоотражающие элементы и приспускать капюшоны при переходе дороги.

По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в ночь на 31 октября в Москве образуется снежный покров высотой до трех сантиметров, ожидается слабая гололедица толщиной до двух миллиметров.

Спасатели также предупредили москвичей о гололедице и сильном ветре с вечера воскресенья до утра понедельника.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что предстоящая рабочая неделя в столице будет холодной. Температура в Москве составит не более трех — пяти градусов. С 31 октября в Москве начнутся сильные дожди вперемешку с мокрым снегом, а также ожидается гололед.