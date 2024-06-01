Герои мультфильмов поздравят детей по всей Москве Дептранс Москвы записал поздравление для детей голосами мультперсонажей

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Департамент транспорта Москвы опубликовал аудиопоздравление с Днем защиты детей для маленьких пассажиров. Его записали артисты Детского музыкального театра юного актера. Россиян поздравили динозаврик Рики, бегемотик Тима и слоненок Тома, а также Бодо Бородо.

Привет-привет! Тима, Тома и все-превсе жители деревни Пряники поздравляют вас с Днем защиты детей! А еще с тем, что наступило лето! Пусть оно будет жарким, ярким, полным игр, друзей и приключений! — говорят персонажи.

Услышать аудиопоздравление можно в разных местах Москвы. Так, любимые персонажи будут радовать детей на эскалаторах метро, платформах МЦК и МЦД.

Ранее сообщалось, что в семейном парке «Остров Мечты» состоится праздничная программа в честь праздника День защиты детей. Мероприятие пройдет 1 июня с 12:00 до 18:00. Гости южного ландшафтного парка смогут посмотреть концерты детских коллективов, посетить творческие мастер-классы, а также принять участие в различных конкурсах и розыгрышах подарков. Программа начнется с фотосессии и анимации с героями «Острова Мечты» — Дримчиками, затем пройдут музыкальные концерты творческих коллективов, конкурсы и мастер-классы по лепке и актерскому мастерству.