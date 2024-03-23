Генсек ОДКБ выразил соболезнования близким погибших в теракте в «Крокусе» ОДКБ: члены организации осудили теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Имангали Тасмагамбетов

Организация Договора о коллективной безопасности искренне соболезнует близким погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Он осудил «жестокое, не имеющее оправдания преступление».

С глубоким прискорбием узнали о бесчеловечном теракте, произошедшем в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области. Трагедия болью отзывается в наших сердцах. В результате террористического акта погибли мирные жители, невинные люди получили ранения, — передала пресс-служба организации обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Генсек ОДКБ пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Члены организации глубоко скорбят из-за произошедших событий, уточнил он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин подчеркнул, что теракт в «Крокус Сити Холле» подготовили и реализовывали нелюди, давно перешедшие грань, отбросившие все принципы гуманизма, человечности. По его словам, произошло бесчеловечное преступление, направленное на мирных, беззащитных людей.

До этого спикер СФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте. Она пообещала, что всем им будет оказана помощь. Виновные в произошедшем понесут «заслуженное и неизбежное» наказание, констатировала политик.