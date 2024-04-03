Генпрокуратура заинтересовалась связью иностранных структур с терактами Генпрокуратура России направила ФРГ и США запросы в связи с терактами

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Генпрокуратура России рассмотрела материалы общественников и депутатов о возможной причастности к терактам в РФ иностранных структур, говорится на сайте ведомства. В Германию, Францию, США и на Кипр направлены соответствующие запросы.

Выражаем надежду, что наши коллеги из этих стран добросовестно подойдут к их рассмотрению и исполнят возложенные на них Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года обязательства проводить расследование по представленной информации, — говорится в релизе Генпрокуратуры.

В Следственном комитете РФ в конце марта заявляли, что рассмотрят в установленном порядке обращение ряда депутатов Госдумы и общественных деятелей, «касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России». В Генпрокуратуре заявили, что отреагируют на обращение.

В ведомстве также отметили, что речь идет о «расследовании фактов организации и финансирования» ряда терактов на территории России и подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», «следы которых ведут к лицам и структурам, находящимся в США, Германии, Франции и на Кипре». Подрывы трубопроводов в Генпрокуратуре РФ назвали «актом международного терроризма».

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что российское расследование взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» продвигается. По его словам, сейчас проводятся взрывотехническая судебная экспертиза и другие следственные действия, которые помогут установить типы, особенности и мощности устройств, с помощью которых был совершен подрыв.