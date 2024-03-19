Стало известно, сколько участков в Барвихе хотят изъять у миллиардеров Генпрокуратура подала иск об изъятии 13 участков в Барвихе в пользу государства

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Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства 13 земельных участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка Московской области, которые находились в пользовании санатория «Барвиха», сообщает РБК, ознакомившийся с соответствующим иском. Ведомство считает, что они были незаконно приватизированы в начале 2000-х годов.

В иске идет речь о 13 земельных участках в составе 99 га земель, закрепленных за клиническим санаторием «Барвиха». Общая площадь спорных земель, которые фигурируют в иске, составляет, по данным Росреестра, 8,02 га.

Одинцовский городской суд зарегистрировал иск 24 января. Он был подан «в целях устранения негативных последствий неправомерного завладения и использования ответчиками земель рекреационного назначения с нарушением закона». Истец выступает в защиту неопределенного круга лиц и интересов России.

О том, что Генпрокуратура потребовала вернуть государству несколько участков в Подмосковье, стало известно 12 марта. Сейчас на этих участках живут шесть миллиардеров, а стоимость земли оценивается примерно в 500 млн рублей.

Среди владельцев участков числятся основатель ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена одного из основателей отечественного оружейного бизнеса Михаила Хубутия Екатерина Джанашия. Канал сообщает, что обращение в суд уже поступило.