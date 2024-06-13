Генерал Шамарин одним словом описал свое пребывание в СИЗО Генерал Шамарин назвал свое пребывание в СИЗО незаконным

Фото: МО РФ

Вадим Шамарин

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин на судебном заседании по обжалованию его ареста в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере попросил признать его пребывание в СИЗО незаконным и отпустить домой, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, военный назвал обвинения в отношения себя необоснованными.

Как пояснил адвокат подсудимого, у того есть нетрудоспособная жена, двое детей, один из которых несовершеннолетний, а также ранее не было судимостей. Генерал обещал не оказывать давления на свидетелей и сотрудничать со следствием, в этой связи он призвал перевести его под домашний арест.

Замначальника Генштаба ВС РФ арестовали в конце мая на два месяца. Решение было принято в рамках дела о получении особо крупной взятки. Военному грозит до 15 лет заключения. Юрист Илья Русяев предположил, что обвиняемого могут лишить генеральского звания и государственных наград. При этом юрист допустил, что смягчить участь Шамарина могут его заслуги перед государством и вероятное принуждение при совершении преступления.

Как считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, расследование в отношении Шамарина может быть связано с тем, что он имел отношение к спецзаказам. Там может быть «не все так чисто», констатировал он.