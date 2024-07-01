Гендиректора крупной европейской компании похитили в центре Москвы Mash: гендиректора компании SIAD Rus Гуидотти похитили в центре Москвы

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По данным Telegram-канала Mash, в центре Москвы похитили гендиректора крупнейшего в Европе производителя технических газов компании SIAD Rus Cтефано Гуидотти. Как уточнил канал, позже 56-летнего бизнесмена нашли и освободили недалеко от границы с Украиной.

В Mash выяснили, что утром 28 июня мужчину схватили на Садовой-Триумфальной улице и затолкали в BMW, а вечером того же дня его родственники обратились в полицию. По данным канала, машину, на которой скрылись похитители, обнаружил в Брянске в микрорайоне Новостройка, в нескольких километрах от границы с Украиной. В Mash уточнили, что похитителями оказались владелец использованного в похищении автомобиля Али З. и его сообщники Залумхан И. и Надир А.

Злоумышленников задержали, похищенный в порядке. Причины похищения выясняются.

Ранее жителя Нижегородской области, похитившего двоих подростков в районе рабочего поселка Малое Козино Балахнинского муниципального округа, задержали спустя год после совершения преступления. Мужчина находился в федеральном розыске. По данным следствия, на протяжении всего времени похититель скрывался в лесу.