Гендиректор «Ральф Рингер» оказался под следствием по делу о налогах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Основатель обувной компании «Ральф Рингер» Андрей Бережной находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов. Предприниматель находится под подпиской о невыезде, передает РИА Новости.

Бережной рассказал о своем деле во время заседания общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По данным следствия, бизнесмен предоставлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями о сделках АО «Ральф Рингер» в период с 2014 по 2016 годы. Это повлекло снижение подлежащих уплате налогов на сумму более 45 млн рублей.

Ранее в рамках дела блогера Елены Блиновской наложен арест на ее активы на 64 млрд рублей, сообщила адвокат Наталия Сальникова. Подсудимую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов. При этом, по ее словам, до сих пор нет и еще несколько месяцев не будет решения налогового органа, который установил бы точный ущерб по делу. Сальникова заверяет, что он не составил 918 млн рублей, как утверждается.