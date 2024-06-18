Гендиректор «Кухни на районе» задержан из-за массовых отравлений в Москве ТАСС: гендиректор «Кухни на районе» задержан из-за массовых отравлений в Москве

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Генеральный директор «Кухни на районе» Антон Лозин

Сотрудники полиции задержали генерального директора компании «Кухня на районе» по делу о массовом отравлении жителей Москвы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным агентства, сейчас с мужчиной проводятся следственные действия.

С гендиректором компании «Кухня на районе» в настоящее время проводятся следственные действия, он среди задержанных по делу о массовом отравлении людей, — сказал собеседник агентства.

Ранее глава Союза потребителей Петр Шелищ после новостей о вспышке ботулизма среди россиян призвал отменить мораторий на проверки заведений общественного питания. Он считает, что это позволит сократить количество массовых отравлений.

Врач-инфекционист Елена Мескина заявила, что на предприятиях, которые проверили после заражения москвичей ботулизмом, обязательно найдутся грубейшие нарушения. По ее мнению, причина любой вспышки этой болезни, тем более такой крупной, кроется в несоблюдении стандартов.

До этого стало известно, что в России число пациентов с подозрением на ботулизм выросло до 149. В Москве зафиксирован 121 случай, в Нижнем Новгороде и Казани — по 14 случаев. Диагноз у большинства пациентов подтвержден лабораторно.