Геймер обиделся на противника и заминировал от его имени восемь зданий

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Геймер обиделся на противника в онлайн-игре за шутки и от его имени сообщил о минировании восьми зданий в подмосковном Дмитрове, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавшему пришлось объясняться с полицией.

По информации канала, геймеры встретились в игре Stalcraft. По словам пострадавшего от розыгрыша игрока, он повздорил с противником, а позже узнал, что его телефон взломан. С его номера обидчивый геймер позвонил в колледж, банк, детские сады и школы. В звонках он угрожал, что взорвет здания, если ему не дадут 5 млн рублей.

SHOT пишет, что сотрудники полиции на данный момент вычисляют, кто именно звонил с телефона игрока. Кроме того, они выясняют, действительно ли в этой истории замешан обиженный противник.

Ранее стало известно, что от лица лидера ультраконсервативного движения «Мужское государство» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Владислава Позднякова в полицию поступило письмо о минировании школ в российских регионах. Преступник пригрозил захватить учебные учреждения вместе с боевиками.