Где сейчас стрелявшие в «Крокус Сити Холле»? Кого задержали

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В результате стрельбы погибли минимум 40 человек, еще почти 150 были ранены. Что известно о боевиках, кого уже задержали?

Что известно о боевиках в «Крокус Сити Холле»

Очевидцы сообщили, что на «Крокус Сити Холл» напали мужчины с черными бородами в камуфляжной одежде. По словам посетителей концертного зала, они были в бронежилетах, с рюкзаками. Кроме того, один из очевидцев уточнил, что некоторые нападавшие несли в руках автоматы АКМ.

«Некоторые несут на себе разгрузки с различными боеприпасами. Как минимум двое из нападавших имеют при себе рюкзаки, возможно, с зажигательной смесью», — рассказал свидетель ЧП.

Количество боевиков точно неизвестно. Разные источники сообщают, что их число колеблется от трех до 20.

Опубликовано фото мужчин, которые могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что и в машине, и в момент нападения мужчины были в кепках. На опубликованных кадрах видно, что мужчины шли по холлу с оружием наизготовку.

По данным ФСБ погибло 40 человек. Около 02:30 ночи 23 марта Telegram-каналы со ссылкой на источники начали сообщать о смерти 70 человек.

Почему охрана «Крокус Сити Холла» не остановила террористов

Президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов рассказал NEWS.ru, что охрану «Крокус Сити Холла» нельзя винить в произошедшем. По его словам, сотрудники службы безопасности таких учреждений либо работают без огнестрельного оружия, либо носят «какие-нибудь пистолеты».

«Охрана в таких случаях не смогла бы задержать террористов, так как подобное противостояние не подразумевается. Не у всех есть огнестрельное оружие. А если бы и были какие-то пистолеты, то не факт, что успели им воспользоваться. Есть элемент неожиданности, против автоматического оружия, обученного человека... Вряд ли успеешь выстрелить. Охрану нельзя винить», — считает Филатов.

Он также предположил, что среди террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», могли быть граждане Украины, а также обладатели паспортов РФ, ставшие агентами киевских спецслужб. Он не исключил, что боевики приобрели оружие и спецодежду самостоятельно.

«Террористы могли оказаться в Москве обычным образом. У нас с украинскими паспортами люди в России присутствуют, или у кого есть российские паспорта в качестве прикрытия. Это могли быть вообще российские граждане — агенты украинской разведки. Два десятка человек разве не могут оказаться в многомиллионном городе? Говорящие на русском, пусть и с акцентом. Экипировку купить тоже очень легко, скорее всего, и оружие достать — тоже», — полагает собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кого задержали после теракта в «Крокус Сити Холле»

Сообщается, что один из подозреваемых в совершении теракта задержан в Красногорске. По предварительным данным, четверым боевикам удалось скрыться с места преступления. Эти данные не подтверждены.

Силовики также задержали пятерых сотрудников «Крокус Сити Холла». Их доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

По подозрению к причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», разыскивается белый «Renault Clio» с номерами Тверского региона. При этом, как уточняют журналисты, сами номера могут быть поддельными.

Второй автомобиль, который разыскивают спецслужбы, серый Renault Fluence. Ориентировка на эту машину также передана во все отделы Москвы, Подмосковья и ближайших регионов.

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