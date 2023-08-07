Газовые баллоны взорвались от жары и ранили двух человек в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газовые баллоны взорвались от жары и ранили двух человек в столичном районе Западное Дегунино, передает Telegram-канал Mash. По информации канала, инцидент произошел в шиномонтаже в Ильменском проезде.

Mash отметил, что пострадавшим вызвали скорую помощь. По данным Telegram-канал «Осторожно, Москва» пострадали рабочие.

Ранее в Москве в волоколамском тоннеле у станции метро «Сокол» загорелся автомобиль. Из-за ЧП в тоннеле образовалась пробка. На месте происшествия прибыли машины скорой помощи, МЧС и полиция. О пострадавших не сообщалось.

7 августа на Островецком шоссе в подмосковном городе Раменское загорелись торговые ряды. По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Пожар был позже локализован. Отмечалось, что возгорание могло начаться с кровли.

6 августа в поселке Кубанский Новопокровского района Краснодарского края загорелся склад с шелухой от семечек. По информации МЧС России, общая площадь пожара составляла две тысячи квадратных метров. Причины возгорания не раскрывались. В Сети появились кадры с места пожара.

Ранее в Дмитровском районе Московской области произошел пожар на фабрике по производству спортивных товаров «Леко». По последним данным, площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м.

До этого в Сети появилось видео, на котором виден огромный столб дыма у села Ачкасово в Воскресенском районе Подмосковья. По словам очевидцев, пожар произошел на химическом предприятии. По сведениям Telegram-канала Baza, на кислородно-аккумуляторном складе произошел взрыв, за которым последовало возгорание. В свою очередь Mash утверждал, что взрыва перед возгоранием не было. Пожару присвоили второй ранг опасности, со склада эвакуировали семь человек.