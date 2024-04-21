«Газель» влетела в легковушку и рассыпалась на части на МКАД

Грузовая «Газель» влетела в припаркованный легковой автомобиль на МКАД, сообщает столичный дептранс. Отмечается, что ДТП произошло на внутренней стороне 18-го километра автодороги.

На опубликованный кадрах видно, что легковушка стояла прямо позади припаркованной фуры. От удара легковую машину снесло в сторону. При этом кузов «Газели» буквально рассыпался на части.

Ранее в подмосковных Мытищах автомобиль Hyundai на большой скорости влетел в припаркованную фуру. В ГУ МВД по региону уточнили, что в результате столкновения 23-летний водитель машины погиб на месте. По предварительным данным, вечером в субботу, 20 апреля, легковушка выехала на встречную полосу на улице Станционной, где задела Mitsubishi. После этого она столкнулся с фурой.

До этого в Адыгее произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и «Газели», в результате которого погибли три человека. Предварительно, на 39-м километре автодороги А-160 Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск 17-летний подросток за рулем Lada Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

В результате аварии погибли водитель Lada Granta и двое его пассажиров в возрасте 17 и 18 лет. Водителя «Газели» доставили в больницу Краснодара.