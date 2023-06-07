Футболист Смолов назвал три вещи, которые ему нравятся в США Федор Смолов: мне нравятся в США свободные СМИ, образование и возможности для бизнеса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В США хорошее образование, возможности для ведения бизнеса и свобода прессы, заявил нападающий футбольного клуба «Динамо» Федор Смолов в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна. Также он подчеркнул, что хотел бы пожить в Японии, потому что это особенная страна.

Я, кстати, не фанат Америки. Мне нравятся там образование, возможности для индивидуального предпринимательства и бизнеса, и мне нравятся свободные СМИ. Потенциальный переезд в МЛС я рассматривал. Сейчас не рассматриваю, что перееду жить в Америку. Как сложится — не знаю. Кроме России хотел бы пожить в Японии. Очень классная высокотехнологичная страна. Я там не был, но очень хочется, — заявил Смолов.

Футболист отметил, что в Японии совсем другое общество, мировоззрение и интересы. В частности, он отметил высокие технологии, чистоту и кухню.

Ранее Федор Смолов женился на диджее, модели и блогерше Карине Истоминой и опубликовал фотографию со своей избранницей в соцсетях. Супруга нападающего на снимке в белом платье продемонстрировала обручальное кольцо на руке. Супруга футболиста также выложила фотографию с кольцами в своих соцсетях. Слухи о романе Смолова с Истоминой ходили несколько месяцев.