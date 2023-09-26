Фура развалилась на части после ДТП в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серьезное ДТП произошло на шоссе Энтузиастов в Подмосковье, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Судя по опубликованным кадрам, одним из участников ДТП стал водитель грузовика. В результате сильного столкновения фура буквально развалилась на части.

Вокруг искореженного грузовика валяются обломки. Недалеко от машины лежит пострадавший. Обстоятельства, количество пострадавших и другая информация уточняются.

По словам очевидцев, из опрокинувшейся машины льется бензин, что создает угрозу взрыва. Скорой помощи и пожарной службы на месте происшествия пока что не наблюдается.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Кстовском районе Нижегородской области. В результате столкновения маршрутной «Газели» и фуры погибли три человека. Еще 11 получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.

Также стало известно об аварии с участием легкового автомобиля и самосвала на автодороге «Лена» в Приамурье. В результате ДТП погибли шесть пассажиров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации движения и транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.